Incêndio em Tenerife começa a se normalizar após queimar quase 4.000 hectares

"Esta noite, pelo menos, o incêndio e o clima se comportaram com normalidade", disse Fernando Clavijo, presidente regional das Ilhas Canárias, arquipélago espanhol na costa noroeste da África, em entrevista coletiva.

O incêndio florestal, deflagrado na noite de terça-feira, queimou cerca de 3.800 hectares em um perímetro de 42 quilômetros, segundo os últimos dados das autoridades, que mobilizaram mais de 250 bombeiros, 16 aviões e mais de 200 elementos da Unidade Militar Especial (UME) do Ministério da Defesa, que responde aos incêndios mais graves na Espanha.

"Nas duas noites anteriores, vimos que os ventos, a temperatura e o próprio comportamento do incêndio foram muito incomuns", afirmou.

No entanto, a situação ainda não se estabilizou e as autoridades decidirão à tarde se suspendem o confinamento de La Esperanza, localidade próxima ao flanco norte do incêndio, onde os bombeiros concentram seus esforços.

Cerca de 3.000 pessoas foram retiradas e quase 4.000 confinadas em suas casas desde o início do incêndio, enquanto o Parque Nacional do Teide, um destino turístico popular, está fechado desde a noite de quinta-feira.

