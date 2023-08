Grãos: Ucrânia e Romênia assinam acordo para impulsionar exportações com transporte romeno

A Ucrânia e a Romênia assinaram um acordo nesta sexta-feira (18) para impulsionar a exportação de grãos ucranianos, atravessando território dos romenos. Em entrevista, o primeiro-ministro romeno Marcel Ciolacu disse que seu país espera transportar cerca de 60% das exportações de grãos da Ucrânia. O acordo foi assinado durante a viagem do primeiro-ministro ucraniano Denys Shmyhal ao país vizinho. O transporte de produtos ucranianos ficou prejudicado após o rompimento do acordo com a Rússia que permitia a passagem segura pelo Mar Negro em meio è guerra.

Ciolacu destacou a meta "ambiciosa" de dobrar o transporte de grãos ucranianos através da Romênia, que passou de 2 milhões de toneladas para 4 milhões de toneladas por mês. No entanto, ele não especificou um prazo para esse aumento ocorrer. O líder romeno acrescentou que o porto de Constanza, no Mar Negro, continuará sendo uma rota de transporte fundamental para levar os produtos da Ucrânia ao mercado internacional. Além dele, deverá ser utilizado o Canal Sulina, braço do rio Danúbio no que é o segundo rio mais longo da Europa e uma rota de transporte importante, indicou.

Por sua vez, o primeiro-ministro ucraniano informou que os dois vizinhos buscam tornar ágil o controle de fronteira nos pontos de cruzamento para facilitar o transporte de mercadorias. "Discutimos a melhoria da infraestrutura de transporte destruída pela Rússia", disse, indicando que as melhorias incluiriam o desenvolvimento da passagem por rio, ferrovia, estrada e mar. A economia ucraniana depende da agricultura e seus grãos são cruciais para o fornecimento mundial de trigo, cevada e óleo de girassol. Fonte: Associated Press.