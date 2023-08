General homofóbico e racista é destituído do cargo na Itália

Um general italiano homofóbico e racista, cujo livro gerou polêmica no país, foi destituído nesta sexta-feira (18) do cargo de comandante do Instituto Geográfico Militar, informou a imprensa.

Procurado pela AFP, o Ministério da Defesa não desmentiu esta informação.

Em seu livro "Mundo de Cabeça para Baixo", autopublicado em 10 de agosto, o general Roberto Vannacci, de 54 anos, ex-chefe de um corpo de paraquedistas de elite, apresenta-se como "um herdeiro de Júlio César".