Força da Cedeao 'preparada' para intervir no Níger assim que ordem for dada

A força militar da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (Cedeao) está "preparada" para intervir no Níger, onde ocorreu um golpe de Estado, caso receba a ordem, afirmou nesta sexta-feira (18) um funcionário do alto escalão do bloco.

"Estamos prontos para intervir assim que recebermos a ordem", declarou o comissário de Assuntos Políticos, Paz e Segurança da Cedeao, Abdel-Fatau Musah, após uma reunião dos chefes de Estado-Maior dos países da África Ocidental em Acra, a capital de Gana.