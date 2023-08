Família fica no mar por 5 horas para fugir de incêndios no Havaí; veja vídeo

A família tentou escapar pelas estradas da cidade, mas não conseguiram. Os incêndios no Havaí são os mais letais dos últimos 100 anos

Ele e a família estavam em casa quando perceberam que as chamas estavam muito próximas. Eles tentaram escapar de carro, mas ficaram parados na estrada por conta do trânsito. Então eles decidiram entrar na água.

Uma família havaiana ficou no mar durante cinco horas para escapar dos incêndios na cidade de Lahaina, na ilha de Maui , no último dia 8 de agosto. O registro foi feito por Noah Tomkinson, um adolescente de 19 anos.

O governador do Havaí, Josh Green, informou que o incêndio, que já vitimou mais de 100 pessoas, se tornou o mais fatal dos Estados Unidos nos últimos 100 anos e o terceiro mais mortal do século 21 em todo o mundo.

Incêndios no Havaí: Adolescente cria vaquinha para a família

O adolescente Noah Tomkinson também criou uma vaquinha no site “Go Fund Me” para arrecadar dinheiro para sua família. Segundo ele, a família perdeu casa, carro e a maior parte dos seus pertences no incêndio do dia 8/8.

Eles já arrecadaram quase 64 mil dólares. A meta inicial era de US$ 10 mil.

Confira o vídeo que Noah compartilhou da família, que ficou no mar por 5 horas para fugir de incêndios no Havaí: