EUA, Japão e Coreia do Sul fortalecem alianças para lidar com China e Rússia

Os Estados Unidos, o Japão e a Coreia do Sul se comprometeram a fortalecer a região do Indo-Pacífico, apontando preocupações com a presença marítima militar da China, e a reduzir dependência energética da Rússia. As declarações constam em comunicado trilateral conjunto, lançado nesta tarde após reunião entre o presidente americano Joe Biden, o presidente sul coreano Yoon Suk-yeol e o premiê japonês Fumio Kishida, em Camp David, enquanto os líderes concedem entrevista coletiva.

Em nota, eles criticam a postura "agressiva e perigosa" do governo chinês em atividades no Mar do Sul da China classificadas por eles como ilegais, como militarização, uso perigoso da guarda costeira e navios de milícia marítima, além de pescas não reguladas. "Contrariamos firmemente qualquer tentativa unilateral de alteração nas águas do Indo-Pacífico", ressaltaram. No entanto, os líderes reafirmaram suas posições sobre Taiwan e pediram por uma "resolução pacífica" das questões envolvendo o estreito.

Os três países também reafirmaram seu comprometimento com a eliminação completa do programa nuclear da Coreia do Norte, de acordo com resoluções da Organização das Nações Unidas (ONU), e demonstraram preocupações com atividades cibernéticas do país. "O Japão, a Coreia do Sul e os Estados Unidos continuam empenhados em restabelecer o diálogo com a Coreia do Norte sem precondições", afirmaram, em nota.