Equador vota para presidente sob a violência do narcotráfico e o trauma de um assassinato

Em meio ao choque pelo assassinato a tiros de um candidato e da violência vinculada ao narcotráfico, o Equador votará no domingo (20) em uma eleição antecipada para definir um novo presidente e acabar com uma crise institucional.

Em um país com voto obrigatório, quase 13,4 milhões de 18,3 milhões de equatorianos devem comparecer às urnas no domingo entre 7H00 e 17H00 (9H00 e 19H00 de Brasília).

Para vencer no primeiro turno, uma candidatura deve receber 40% dos votos válidos, com uma vantagem de 10 pontos sobre o segundo lugar.

Pouco antes do crime, o jornalista e ex-congressista havia acusado o líder do grupo criminoso 'Los Choneros', que está detido e é aliado do cartel mexicano de Sinaloa, de ameaçá-lo de morte.

"Venceríamos no primeiro turno, mas o assassinato de Villavicencio alterou o tabuleiro eleitoral", admitiu Correa, que mora na Bélgica desde que deixou o poder.

No exílio, ele aponta um "complô político" para acusar o 'correísmo' pelo crime e beneficiar a direita "para alcançar o segundo turno, em que todos se unam e nos vençam".

A cientista política Anamaría Correa Crespo Correa não acredita, no entanto, que "o impacto será tão forte a ponto de alterar o fato de que Gonzáles estará no segundo turno", marcado para 15 de outubro.

Luisa González liderava duas pesquisas recentes (com 24% e 24,9%). Uma delas, do instituto Cedatos, mostrava Villavicencio em segundo lugar (12,5%) e Jan Topic em terceiro (12,2%).

Para o analista Blasco Peñaherrera Solah, o 'correísmo' pode receber um "castigo" nas urnas. "Vamos ter um voto emotivo", como aconteceu em 1990 na Colômbia, quando o liberal César Gaviria foi eleito depois de substituir Luis Carlos Galán, um ex-jornalista que desafiava o narcotráfico e foi assassinado por criminosos.

Topic, ex-membro da Legião Estrangeira Francesa, promete linha dura contra os grupos criminosos, em um discurso similar ao do presidente de El Salvador Nayib Bukele.

Correa Crespo aponta o aumento da popularidade de Topic e que ele aparece na liderança em algumas pesquisas.

Nas últimas posições aparecem o candidato de direita Daniel Noboa e os de centro-direita Xavier Hervas e Bolívar Armijos.

Durante a campanha também foram assassinados um prefeito, um candidato a deputado e um dirigente local do 'correísmo'.

"Estamos vivendo momentos muito duros para nossa democracia", afirma a cientista política, para quem "o avanço do narcotráfico no Equador (...) tem vários anos. Tem sido um fenômeno talvez silencioso, mas que está mostrando seu poder".

O Equador enfrenta um embate do narcotráfico e do crime organizado.

Grupos vinculados aos cartéis mexicanos e colombianos em guerra pelo controle de territórios provocaram massacres em penitenciárias, com mais 430 detentos mortos desde 2021, e um recorde da taxa de homicídios no país, com 26 para cada 100.000 habitantes em 2022, quase o dobro do índice registrado no ano anterior.

