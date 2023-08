Equador encerra campanha presidencial marcada por assassinato de um candidato

Zurita substituiu Villavicencio na chapa presidencial do partido centrista Construye (Construir). Em um serviço católico realizado diante de centenas de seguidores vestindo camisetas brancas, cercados por fotos de Villavicencio e com a presença de policiais fortemente armados, os apoiadores levaram rosas, soltaram balões brancos e cantaram músicas em homenagem ao ex-jornalista.

A esquerdista Luisa González, favorita nas pesquisas, visitou Guayaquil, no sudoeste, para convencer os eleitores a ajudá-la a conquistar a presidência no primeiro turno, a grande ambição de seu padrinho político, o ex-presidente Rafael Correa (2007-2017).

No primeiro ato público de Zurita, algumas pessoas presentes choraram. Desde sua apresentação como candidato no domingo anterior, Zurita optou por se manter afastado das multidões devido aos riscos de segurança.

Guayaquil também foi palco dos últimos eventos em apoio ao ex-vice-presidente de direita Otto Sonnenholzner (2018-2020). Em Quito, o esquerdista Yaku Pérez fez um percurso usando um colete à prova de balas, uma imagem incomum do líder indígena que pela segunda vez se candidata à presidência.

Mais cedo, Zurita expressou suspeitas de que o crime transnacional está por trás do assassinato de Villavicencio. O assassino que atirou nele foi morto em uma troca de tiros com os guarda-costas do candidato assassinado e outros seis colombianos estão detidos.

O novo candidato presidencial suspeita que as propostas de Villavicencio para acabar com o negócio e as rotas dos narcotraficantes que operam com gangues motivaram o homicídio.