Dolly Parton canta 'Let It Be' com ex-Beatles em novo álbum

Os dois ex-integrantes vivos da banda britânica The Beatles, Paul McCartney e Ringo Starr, interpretam sua célebre "Let It Be" no novo álbum da estrela americana do country Dolly Parton, anunciou a cantora, 77, nesta sexta-feira (18).

Dolly lançará seu 49º álbum, "Rockstar", em 17 de novembro, com nove títulos originais e 21 interpretações de antigos sucessos do rock e pop, entre eles "Let It Be", segundo comunicado divulgado em seu site oficial, que oferece uma prévia da nova versão da famosa composição dos Beatles.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O que pode ser melhor do que cantar 'Let It Be' com Paul McCartney, que a escreveu? Não apenas isso, ele tocou piano! Bom, ficou ainda melhor quando Ringo Starr somou-se na bateria; Peter Frampton, na guitarra; e Mick Fleetwood tocando percussão", antecipou Dolly em seu site, depois que a imprensa especializada, como "Billboard" e "Variety", divulgou a novidade, nesta sexta-feira.