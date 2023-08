Diretor de emergências do Maui pede demissão após críticas por resposta a incêndio

O criticado diretor da Agência de Gestão de Emergências do Maui, no Havaí, que está no centro de uma polêmica por não ter acionado o sistema de sirenes enquanto um incêndio florestal destruía a localidade de Lahaina, pediu demissão na quinta-feira.

"Hoje, o prefeito Richard Bissen aceitou o pedido de demissão de Herman Andaya, diretor da Agência de Gestão de Emergências do Maui (MEMA)", informou a administração do condado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Alegando razões de saúde, Andaya apresentou o pedido de demissão com efeito imediato".