China inicia exercícios militares ao redor de Taiwan como uma 'advertência' (mídia estatal)

A China iniciou neste sábado (19, noite de sexta em Brasília) exercícios militares ao redor de Taiwan como uma "advertência séria" depois de expressar descontentamento com a visita aos Estados Unidos do vice-presidente do governo da ilha, William Lai.

O Exército chinês "realizou patrulhas conjuntas aéreas e marítimas e exercícios militares da Marinha e da Força Aérea ao redor da ilha de Taiwan (...) destinados a treinar a coordenação de navios e aviões militares e sua capacidade de controlar espaços aéreos e marítimos", relatou a agência de notícias estatal Xinhua, citando o comando militar.