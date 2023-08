Chelsea anuncia contratação do volante belga Romeo Lavia

O Chelsea anunciou nesta sexta-feira (18) a contratação do volante belga Romeo Lavia, de 19 anos, que estava no Southampton e chega com um acordo de sete temporadas, em uma transferência de 68 milhões de euros (R$ 368 milhões na cotação atual).

O rebaixamento do Southampton, cujo contrato com Lavia ia até 2027, gerou o interesse do Chelsea e do Liverpool, mas os 'Blues' ganharam a disputa, assim como aconteceu há alguns dias com o equatoriano Moisés Caicedo, por quem o clube londrino pagou a quantia recorde de 115 milhões de libras (R$ 713 milhões).

Só contando Christopher Nkunku - lesionado -, Axel Disasi, Caicedo e Lavia, o Chelsea gastou cerca de 300 milhões de euros (R$ 1,6 bilhão) em reforços desde o final da temporada passada.

O clube, agora propriedade do americano Todd Boehly e do grupo Clearlake Capital, investiu 900 milhões de libras (R$ 5,7 bilhões) nas três últimas janelas de transferências.

No entanto, sua última temporada foi um desastre, com um 12º lugar no Campeonato Inglês, ficando sem vaga nas copas Europeias.

