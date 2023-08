Biden reforça vínculos com Japão e Coreia do Sul para enviar mensagem à China

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reforçará os vínculos de segurança com a Coreia do Sul e o Japão nesta sexta-feira (18) durante uma reunião sem precedentes em Camp David, perto de Washington, que pretende enviar uma mensagem de força à China e Coreia do Norte.

De acordo com fontes do serviço de inteligência sul-coreano, Pyongyang pode lançar um míssil balístico durante o encontro, para enviar um alerta aos três países.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para receber o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, e o presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, Biden escolheu Camp David, a residência de campo dos presidentes americanos que, historicamente, está ligada às negociações de paz no Oriente Médio.