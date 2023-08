Biden diz que quer se encontrar com Xi ainda este ano

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta sexta-feira (18) que espera se encontrar com o líder chinês, Xi Jinping, ainda este ano.

Biden teve seu primeiro encontro como presidente com Xi em novembro de 2022, em Bali, onde concordaram em trabalhar para diminuir a tensão entre as duas maiores economias mundiais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Espero e pretendo dar continuidade à nossa conversa em Bali neste outono, essas são as minhas expectativas", afirmou Biden em resposta a uma pergunta após se reunir com os líderes do Japão e da Coreia do Sul.