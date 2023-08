Biden celebra 'nova era' com Coreia do Sul e Japão

Joe Biden recebeu dirigentes da Coreia do Sul e do Japão nesta sexta-feira (18), em uma cúpula inédita em Camp David, perto de Washington, para reforçar a cooperação militar frente à China e à Coreia do Norte.

O presidente americano descreveu a reunião como o início de "uma nova era de cooperação". E agradeceu ao primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, e ao presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol, pela "coragem política" que têm demonstrado com esta aproximação, apesar do doloroso passado de colonização da Coreia do Sul pelo Japão.

Joe Biden escolheu um cenário especial para a cúpula: Camp David, a residência de campo dos presidentes dos EUA, intimamente ligada à história da diplomacia americana e aos acordos de paz no Oriente Médio.