Arévalo e Torres, dois social-democratas muito diferentes se enfrentam na Guatemala

O sociólogo e deputado Bernardo Arévalo é filho do presidente Juan José Arévalo (1945-1951), o primeiro democrático do país após décadas de ditaduras, que encerrou os 13 anos de poder de Jorge Ubico, um admirador de Hitler que submeteu indígenas maias a trabalhos forçados.

Nasceu em Montevidéu, Uruguai, em 1958, devido ao exílio de seu pai logo depois que Jacobo Árbenz foi deposto em 1954 por uma rebelião militar arquitetada pelos Estados Unidos.

Árbenz foi o herdeiro político do governo progressista de Arévalo. Na década da "primavera democrática" criou o Instituto Guatemalteco de Previdência Social, deu autonomia à Universidade de San Carlos e às prefeituras e permitiu o voto a mulheres e analfabetos.

Construiu um porto no Caribe, outro no Pacífico, uma rodovia para unir a capital com o Atlântico e competir com a poderosa 'United Fruit Company', que, junto com uma reforma agrária, afetavam os interesses da empresa americana.

Atualmente, os Estados Unidos defendem o filho do presidente Arévalo das tentativas do Ministério Público de afastá-lo da eleição.