Alcaraz sofre, mas vence Purcell e vai às semifinais do Masters 1000 de Cincinnati

Em mais uma batalha de três sets, o espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo, venceu o australiano Max Purcell (70º) nesta sexta-feira (18) e se classificou para as semifinais do Masters 1000 de Cincinnati.

Alcaraz, fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 4-6, 6-3 e 6-4, em duas horas e 11 minutos.

O espanhol, que se prepara para defender seu título do US Open, continua sem exibir seu melhor tênis nos torneios de preparação para o Grand Slam de Nova York.