Xi Jinping visitará a África do Sul para a cúpula do Brics

O presidente chinês, Xi Jinping, realizará na próxima semana uma visita de Estado à África do Sul por ocasião da cúpula do Brics em Joanesburgo, anunciou o Ministério das Relações Exteriores da China nesta sexta-feira (18, noite de terça em Brasília).

"Por convite do presidente da República da África do Sul, Cyril Ramaphosa, o presidente Xi Jinping participará da 15ª cúpula do Brics que ocorrerá em Joanesburgo, África do Sul, e realizará uma visita de Estado à África do Sul de 21 a 24 de agosto", disse a porta-voz da diplomacia, Hua Chunying, em comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Esta será a segunda viagem internacional de Xi este ano, após sua visita à Rússia em março.