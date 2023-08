Trump propõe que julgamento por acusações federais comece em 2026

Os advogados do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, propuseram, nesta quinta-feira (17), agendar o julgamento por acusações federais de conspiração para reverter as eleições de 2020 para abril de 2026, uma data muito posterior às eleições presidenciais do ano que vem.

A proposta surge em um momento em que o procurador especial Jack Smith pressiona para que o julgamento deste caso comece em 2 de janeiro de 2024, uma das quatro investigações criminais que Trump enfrenta em meio à sua campanha para voltar à Casa Branca.

"O interesse público se baseia na justiça e em um julgamento justo, não em um julgamento apressado", afirmaram os advogados do ex-presidente na solicitação.