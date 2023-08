Terremoto deixa um morto em Bogotá

Os prédios tremeram por vários segundos, sirenes soaram e centenas de pessoas correram para as ruas de Bogotá. "O único incidente grave reportado foi o de uma mulher que se atirou do décimo andar de um prédio residencial, aparentemente por descontrole emocional", informou a prefeita da capital, Claudia López, no X.

Um pedaço do teto do salão do Capitólio se desprendeu, sem deixar feridos, segundo vídeos divulgados pela Câmara baixa no X. Cerca de 10 minutos depois do primeiro evento, o centro geológico registrou uma réplica com epicentro na cidade de Villavicencio, capital do departamento de Meta, dessa vez de magnitude 5,6.

Cerca de 20 pacientes foram retirados de um hospital da cidade. Alguns aguardavam em macas ou cadeiras de rodas no meio da rua, na companhia de equipes médicas.

A réplica ocorreu enquanto dezenas de pessoas evacuavam prédios da capital, o que gerou pânico em alguns.