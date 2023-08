Rodovia ampliada pela Odebrecht, entre os símbolos da corrupção na Guatemala

Em 2012, a gigante da construção a brasileira Odebrecht, ganhou um contrato de 399 milhões de dólares (R$ 778 milhões, em valores da época) para ampliar a rodovia Interamericana, no oeste da Guatemala. A obra se tornou um dos símbolos da corrupção no país centro-americano. Em setembro de 2017, quando a Odebrecht ficou no olho do furacão por escândalos de pagamento de propina em uma dezena de países, a justiça guatemalteca começou a investigar o contrato. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Dois diretores brasileiros da empresa testemunharam perante uma juíza e deram a ela os nomes dos funcionários públicos guatemaltecos que tinham subornado, assim como as quantias pagas para a concessão do contrato.

Em outro caso de corrupção, o hospital de Chimaltenango, o mais moderno da Guatemala, foi doado por Taiwan, mas equipá-lo custou 10 milhões de dólares (aproximadamente R$ 50 milhões, em valores atuais) acima do previsto por compras superfaturadas feitas por funcionários públicos corruptos, em conluio com empresários. Entre as compras, os diretores do hospital pagaram 10.000 dólares (50 mil reais) por cada uma das 87 cadeiras de massagem, que custavam apenas 1.000 dólares (R$ 5 mil). Para equipar o hospital, inaugurado no último 3 de abril pela presidente taiwanesa, Tsai Ing-wen, seus diretores contrataram como intermediária uma empresa que não tinha experiência e que havia sido criada meses antes com um capital de apenas 625 dólares (pouco mais de R$ 3 mil), aparentemente com o único propósito de intervir neste negócio lucrativo.

Um ex-ministro de Obras Públicas, o líder de um partido político (que ordenou à sua bancada aprovar o contrato da Odebrecht) e um empresário foram acusados de lavagem de dinheiro e corrupção, e acabaram em prisão preventiva por um tempo. No entanto, o caso perdeu força e parece pouco possível que sejam condenados. "Há muitos anos, [os corruptos] foram tomando todas as instituições do Estado na Guatemala, obviamente o Executivo, com o presidente [Alejandro] Giammattei", diz à AFP a ex-procuradora-geral da Guatemala Claudia Paz y Paz, que agora vive exilada na Costa Rica.

Entre as instituições cooptadas também estão "o Congresso, que tem maioria de deputados governistas. Também as altas cortes, que há anos foram renovadas e seu mandato, não", acrescenta.