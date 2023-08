Retorno de Mbappé marca 2ª rodada do Campeonato Francês

Reintegrado ao elenco após longa queda de braço com a diretoria do Paris Saint-Germain, o atacante Kylian Mbappé deve entrar em campo pela primeira vez na temporada no próximo sábado (19), contra o Toulouse, pela segunda rodada do Campeonato Francês.

Mbappé, que tinha sido afastado dos treinamentos por conta de sua situação contratual, foi a grande ausência no empate sem gols do PSG com o Lorient no fim de semana passado, que marcou a estreia da equipe na Ligue 1.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As partes parecem estar se encaminhando para uma reconciliação, e o retorno do atacante será um reforço para o técnico Luis Enrique, que buscará fora de casa a primeira vitória da temporada.