Restos humanos são encontrados após buscas por jovens desaparecidos no México

Autoridades mexicanas informaram, nesta quinta-feira (17), que encontraram restos humanos em uma fazenda no estado de Jalisco, em meio a investigações sobre o desaparecimento de cinco jovens, um caso que chocou o México.

O grupo de amigos com idades entre 19 e 22 anos desapareceu na sexta-feira passada (11), na localidade de Lagos de Moreno, e seu cativeiro e provável assassinato foi divulgado em imagens violentas nas redes sociais, embora as autoridades não tenham confirmado oficialmente as mortes.

De acordo com o Ministério Público de Jalisco, os policiais encontraram "restos ósseos e quatro crânios com sinais de calcificação em sua totalidade". Entretanto, ainda não foi possível determinar suas características físicas, idades ou sexo.