Reservatórios de gás natural da UE estão perto de atingir meta dois meses antes do previsto

Os reservatórios de gás natural da União Europeia estão perto de atingir a meta para o inverno dois meses antes do previsto, um impulso para a economia do bloco depois que os acordos energéticos com a Rússia foram suspensos.

Os números mostram que os reservatórios da UE podem atingir a capacidade de 100 bilhões de metros cúbicos, o que cobre 25% a 30% do gás consumido na região durante o inverno. Ainda assim, a segurança energética da Europa ainda é frágil e depende de importações de gás natural líquido.

O alto estoque reflete, em partes, a fragilidade econômica da UE, já que a demanda industrial por gás, que caiu no ano passado, não se recuperou depois que empresas da manufatura foram para regiões com contas de energia mais baratas.