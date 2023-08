Presidente da federação de atletismo considera presença de russos nos Jogos de Paris 'improvável'

Sebastian Coe, que nesta quinta-feira (17) foi reeleito para um terceiro mandato à frente da World Athletics, afirmou que considera "improvável" a presença de atletas da Rússia e de Belarus nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Coe, ex-atleta britânico, sempre manteve uma posição firme contra a presença de representantes desses dois países, apesar de o Comitê Olímpico Internacional (COI) já ter dado sinais de uma eventual abertura.

"Continuo acompanhando o que acontece na Ucrânia, com um grupo dedicado a isso. Nossa posição, com o Conselho [da World Athletics], é muito clara, por motivos de integridade das competições. Ficaria surpreso se o novo conselho [eleito nesta quinta] mudar de posição", disse Coe em uma entrevista coletiva depois do Congresso da World Athletics, em Budapeste.