Polônia realizará referendos polêmicos no mesmo dia de legislativas

O Parlamento polonês, com uma maioria do partido governista de extrema direita, aprovou, nesta quinta-feira (17), a realização de uma série de referendos polêmicos em 15 de outubro, no mesmo dia em que ocorrerão as eleições legislativas, que prometem ser acirradas.

A oposição anunciou um boicote destas consultas, que classificou como uma tentativa de "manipulação" das eleições legislativas.

Os deputados do partido governante Lei e Justiça (PiS, de extrema direita) querem que os poloneses se pronunciem sobre quatro temas: vender ativos estatais, incluindo para entidades estrangeiras; aumento da idade de aposentadoria; supressão da barreira na fronteira com Belarus; e admitir milhares de imigrantes ilegais do Oriente Médio e África.