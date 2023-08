Polícia da Geórgia investiga ameaças contra júri que aprovou acusação de Trump

A polícia da Geórgia informou, nesta quinta-feira, que estava investigando possíveis ameaças contra membros do grande júri que votaram no início desta semana a favor de acusar o ex-presidente Donald Trump de diversos crimes para tentar reverter o resultado das eleições de 2020 no estado.

Segundo os relatórios, os dados pessoais dos 23 jurados e três suplentes, incluindo imagens e endereços, foram publicados em vários sites, alguns de pessoas vinculadas a teorias da conspiração e administrados por grupos de direita.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O gabinete do xerife do condado de Fulton, onde o grande júri emitiu 13 acusações penais graves contra Trump na segunda-feira, indicou que estava a par da existência dessas publicações.