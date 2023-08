=== EUA HAVAÍ INCÊNDIOS ===

KAHULUI:

Biden visitará o Havaí após incêndios

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, viajará ao Havaí na próxima semana para se reunir com sobreviventes e socorristas, após os incêndios que deixaram mais de 100 mortos no arquipélago, anunciou a Casa Branca, enquanto eram divulgados os primeiros nomes de vítimas da tragédia.

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

QUITO:

Autoridade eleitoral do Equador aprova candidatura do substituto de presidenciável assassinado

A autoridade eleitoral do Equador aprovou por unanimidade na quarta-feira à noite a candidatura do jornalista Christian Zurita para a eleição presidencial de domingo (20), em substituição ao centrista Fernando Villavicencio, que foi assassinado a tiros há uma semana na saída de um comício em Quito.

CIDADE DA GUATEMALA:

Arévalo cita o pai e a 'primavera' de 1944 ao encerrar campanha na Guatemala

O candidato à presidência Bernardo Arévalo citou, na quarta-feira (16), a "primavera" democrática de 1944, liderada por seu pai na Guatemala, ao encerrar a campanha para o segundo turno de domingo (20) contra a ex-primeira-dama Sandra Torres.

HOUSTON:

Mulher é detida no Texas por ameaçar juíza que preside processo contra Trump

Uma mulher do Texas foi detida na quarta-feira (16) por supostamente fazer ameaças de morte com insultos racistas contra a juíza afroamericana responsável pelo caso de conspiração contra o ex-presidente Donald Trump por tentar alterar o resultado da eleição de 2020, informam documentos judiciais.

-- EUROPA

MADRI:

Vitória socialista no Congresso espanhol aproxima Sánchez do governo

O Congresso dos Deputados da Espanha, definido nas eleições de 23 de julho, iniciou sua legislatura nesta quinta-feira (17) com a escolha de uma socialista para presidir o Parlamento, graças ao apoio dos independentistas catalães, o que aumenta a possibilidade um novo governo de esquerda liderado por Pedro Sánchez.

-- ÁSIA

JARANWALA:

Policiamento é reforçado em localidade cristã no Paquistão após ataques contra igrejas

O policiamento foi reforçado nesta quinta-feira (17) em uma localidade cristã do leste do Paquistão, atacada na véspera por muçulmanos. Mais de 100 pessoas foram detidas após incidentes violentos desencadeados por acusações de profanação do Alcorão.

PEQUIM:

Aumento do desemprego preocupa jovens chineses

A China suspendeu a divulgação de dados sobre o desemprego na faixa etária entre 16 e 24 anos, um grande problema da economia que a indignação dos jovens na internet e nas ruas de Pequim já evidenciava.

-- ÁFRICA

ACRA:

Comandantes militares da África Ocidental se reúnem para examinar possível intervenção no Níger

Os comandantes militares da África Ocidental se reuniram em Gana, nesta quinta-feira (17), para coordenar uma eventual intervenção armada para reverter o golpe no Níger.

=== ECONOMIA ===

PEQUIM:

Na China, crise no setor imobiliário gera riscos de contágio

Os problemas do grupo imobiliário Country Garden, que há muito tempo era conhecido por sua grande solidez financeira e agora está superendividado, aumentam os temores de uma falência com consequências imensuráveis para o sistema financeiro da China, dois anos após a queda de seu concorrente Evergrande.

DUBAI:

Países do Golfo apostam em hidrogênio verde como 'combustível do futuro'

Após décadas explorando os combustíveis fósseis, os países do Golfo estão voltando sua atenção para o hidrogênio verde como forma de diversificar suas economias e combater a mudança climática.

JOHANNESBURGO:

Cúpula do Brics expõe complexo vínculo entre África do Sul e Rússia

A reunião de cúpula do Brics na África do Sul na próxima semana gerou controvérsias que demonstraram, apesar da ausência do presidente Vladimir Putin, a força dos vínculos entre Rússia e África do Sul, que remonta ao apoio soviético à luta contra o Apartheid.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

NAÇÕES UNIDAS:

ONU: violência contra os trabalhadores humanitários não dá trégua

Às vésperas do Dia Mundial Humanitário e do 20º aniversário do atentado contra a sede da ONU em Bagdá, que matou várias pessoas, incluindo o diretor da missão, o brasileiro Sérgio Vieira de Mello, a Organização das Nações Unidas informou que mais 60 trabalhadores humanitários morreram desde o início de 2023

NOVA DÉLHI:

OMS realiza sua primeira cúpula de medicina tradicional

Organização Mundial da Saúde (OMS) iniciou, nesta quinta-feira (17), sua primeira cúpula de medicina tradicional, na Índia, alertando que esses tratamentos alternativos baseados em produtos naturais são eficazes apenas se forem baseados em evidências científicas.

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos europeus

