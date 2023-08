OMS realiza sua primeira cúpula de medicina tradicional

A cúpula de dois dias acontece à margem de uma reunião dos ministros da saúde do G20 na cidade indiana de Gandhinagar.

A medicina tradicional pode aliviar as "lacunas de acesso" aos cuidados de saúde, mas tem valor apenas se for usada "de forma adequada, eficaz e, acima de tudo, com base em evidências científicas", afirmou.

A agência foi amplamente criticada pelos internautas, que a acusaram de ter dado validade científica à pseudociência ao perguntar a seus seguidores se eles haviam recorrido a tratamentos como a homeopatia, ou a naturopatia.

A OMS indicou posteriormente na rede social X (antes chamada Twitter) que estava ciente das "preocupações" manifestadas pelas pessoas e admitiu que "poderia ter articulado melhor [a sua] mensagem".

"Precisamos enfrentar um fato muito importante, que as medicinas tradicionais são amplamente utilizadas", disse o chefe do Conselho Científico da OMS, o prêmio Nobel Harold Varmus, em uma mensagem de vídeo durante a cúpula.

"É importante entender quais são os ingredientes das medicinas tradicionais, por que eles funcionam em alguns casos [...] e, mais importante, precisamos entender e identificar quais medicinas tradicionais não funcionam", disse ele.

A cúpula, que deve se tornar um evento anual, ocorre após a inauguração do Centro Global de Medicina Tradicional da OMS, no mesmo estado indiano de Gujarat.