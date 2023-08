Nicarágua substitui universidade jesuíta por centro de estudos estatal

O órgão regulador das universidades da Nicarágua cancelou, nesta quinta-feira (17), a licença da Universidade Centro-Americana (UCA), administrada pelos jesuítas, cujos bens foram confiscados por um tribunal, e a substituiu por um centro de estudos estatal.

O Conselho Nacional de Universidades (CNU) detalhou que "para garantir a continuidade educacional dos estudantes de graduação e pós-graduação, aprovou a criação da Universidade Nacional Casimiro Sotelo Montenegro" e nomeou suas principais autoridades.

O CNU afirmou em comunicado que também cancelou "a autorização de funcionamento" da instituição "de acordo com as disposições do Estado nicaraguense".