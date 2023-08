Mulher é detida no Texas por ameaçar juíza que preside processo contra Trump

Uma mulher do Texas foi detida na quarta-feira (16) por supostamente fazer ameaças de morte com insultos racistas contra a juíza afroamericana responsável pelo caso de conspiração contra o ex-presidente Donald Trump por tentar alterar o resultado da eleição de 2020, informam documentos judiciais.

Em 5 de agosto, Abigail Jo Shry deixou uma mensagem telefônica para a juíza federal Tanya Chutkan em Washington DC com ameaças contra a magistrada, segundo uma denúncia apresentada por um agente do Departamento de Segurança Nacional (DHS).

A mulher de 43 anos, moradora de Alvin, Texas, chamou Chutkan de "escrava negra estúpida" e ameaçou: "Você está na nossa mira, nós queremos matar você", de acordo com o documento apresentado a um tribunal federal no distrito sul do Texas. .