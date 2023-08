Milei por Milei, as frases mais polêmicas do candidato ultradireitista na Argentina

O libertário ultradireitista Javier Milei, um economista antissistema que sacudiu o tabuleiro político na Argentina como o candidato mais votado nas primárias presidenciais, defende propostas polêmicas na economia, educação, ciência e na redução do Estado. Confira algumas frases, ditas nos últimos três meses de campanha, que definem seu pensamento com vistas às eleições presidenciais de 22 de outubro. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ele chegou à política há apenas dois anos, quando foi eleito deputado. E agora age como se fosse o presidente eleito: "Estou trabalhando como se tivesse que assumir amanhã, temos tudo arrumado caso nos chamem amanhã", afirmou. Para combater uma inflação de mais de 100% ao ano, Milei propõe deter a emissão de moeda e dolarizar a economia. "É super fácil dolarizar a Argentina. Isso acabaria com a fraude que o peso é, que derrete como cubos de gelo no Saara", disse.

Para completar seu plano, propõe a eliminação do Banco Central. "No ano passado, o Banco Central, com o imposto inflacionário, roubou seis pontos do PIB, e este ano vai nos roubar outros seis pontos. Então, é uma fraude e acontece porque a inflação é um imposto não legislado", afirmou. E ele tem certeza de que não irá espantar os investidores: "Alguém é mais pró-mercado do que eu?", perguntou.

Milei diz que as relações com os Estados Unidos e Israel serão privilegiadas caso chegue ao governo. Ao contrário, romperia com a China porque nesse país "o povo não é livre, não pode fazer o que quer e quando faz, é morto". "Não faço trato com comunistas". "Meus aliados são Estados Unidos e Israel e tem mais, vou mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém", afirmou.