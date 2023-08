Michael Parkinson, 'rei' das entrevistas, morre aos 88 anos

O britânico Michael Parkinson, famoso em seu país por seus programas em que entrevistou personalidades como Muhammad Ali, Marlon Brando e David Beckham, morreu aos 88 anos, anunciou sua família nesta quinta-feira (17).

Conhecido como o "rei" do "talk show", Parkinson morreu "pacificamente" na noite de quarta-feira (16), após uma breve doença, informu sua família à BBC.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Parky", como era frequentemente chamado, era um rosto familiar na televisão britânica, com suas entrevistas íntimas com celebridades, sobretudo no programa "Parkinson" da BBC, exibido pela primeira vez, e com sucesso imediato, em junho de 1971. O talk-show foi relançado em 1998 e obteve boas audiências.