Messi se diz 'muito feliz' antes de primeira final pelo Inter Miami

Lionel Messi está "muito feliz" na Flórida. O astro argentino comemorou, nesta quinta-feira (17), a recepção que teve no Inter Miami e o fato de já estar em uma final com seu novo clube, no sábado, contra o Nashville SC, pela Copa das Ligas.

Em sua primeira entrevista coletiva como jogador do Inter, Messi se mostrou muito grato por tudo o que viveu desde que chegou aos Estados Unidos, há pouco mais de um mês.

"Eu vim aqui para jogar, continuar aproveitando o futebol, a vida, e escolhi este lugar por isso", disse o argentino em uma sala abarrotada de jornalistas.