Livro racista e homofóbico escrito por general causa polêmica na Itália

O ministro da Defesa italiano, Guido Crosetto, próximo à primeira-ministra de extrema direita, Giorgia Meloni, condenou nesta quinta-feira (7) as "elucubrações" de um general do exército que recentemente publicou um livro com várias declarações homofóbicas e racistas.

O general Roberto Vannacci, de 54 anos, publicou no dia 10 de agosto o livro "O mundo de cabeça para baixo".

No livro, ele se apresenta como "herdeiro do (imperador romano) Júlio César" e garante que homossexuais "não são normais", além de questionar a nacionalidade italiana da jogadora de vôlei Paola Enogu por ser negra.