Israel diz que EUA aprovou venda de mísseis israelenses para Alemanha

O Ministério da Defesa de Israel indicou que o Departamento de Estado dos EUA notificou a autorização para a Alemanha adquirir os sistemas Arrow 3.

O Arrow 3, o nível superior deste dispositivo antimísseis, destina-se a interceptar artefatos acima da atmosfera com um alcance que pode chegar a 2.400 km. Segundo Israel, visa a lidar com as capacidades crescentes de rivais regionais, como Irã e Síria, de acordo com Israel.

O ministro alemão da Defesa, Boris Pistorius, celebrou o acordo, afirmando que o Arrow 3 é "essencial para proteger a Alemanha de futuros ataques com mísseis balísticos".

A Alemanha quer se equipar com esse sistema de defesa como parte de seu rearmamento, decidido após a invasão russa da Ucrânia.

Em outubro, Berlim lançou o projeto "Escudo do Céu Europeu", que se baseia nos sistemas antiaéreos alemães Iris-T, para defesa de curto alcance; nos Patriot dos Estados Unidos, para médio alcance; e no americano-israelense Arrow-3, para longo alcance.

De acordo com o Ministério da Defesa, autoridades israelenses e alemãs vão assinar um documento de compromisso, que prevê o pagamento de uma primeira parte do montante de 600 milhões de dólares (2,9 bilhões de reais).