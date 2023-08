Irã quer construir com Arábia Saudita 'união do mundo muçulmano'

O chanceler do Irã, Hossein Amir Abdollahian, declarou nesta quinta-feira (17) que seu país atua em favor "da união do mundo muçulmano", em sua primeira viagem oficial à Arábia Saudita após a aproximação diplomática entre as duas potências do Oriente Médio.

O Irã, de maioria xiita, e a Arábia Saudita, essencialmente sunita, mantiveram uma relação tensa nas últimas décadas e apoiaram atores beligerantes em conflitos regionais, como no Iêmen. Mas os laços entre Teerã e Riade se tornaram menos tensos após um acordo fechado em março, que encerrou sete anos de ruptura diplomática.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As relações entre o Irã e a Arábia Saudita "caminham em boa direção", disse Amir Abdollahian em entrevista coletiva em Riade com seu par saudita, o príncipe Faisal bin Farhan. "Estamos convencidos de que estas reuniões e esta cooperação irão contribuir para a união do mundo muçulmano", disse o líder iraniano.