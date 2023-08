Forte vigilância em setor cristão no Paquistão após ataques contra igrejas

Na quarta-feira, centenas de pessoas de confissão muçulmana tomaram as ruas de Jaranwala, nos arredores da cidade industrial de Faisalabad, no estado de Punjab. Várias igrejas foram incendiadas e um cemitério cristão, vandalizado.

O policiamento foi reforçado nesta quinta-feira (17) em uma localidade cristã do leste do Paquistão, atacada na véspera por muçulmanos. Mais de 100 pessoas foram detidas após incidentes violentos desencadeados por acusações de profanação do Alcorão.

"Quebraram as janelas, as portas e roubaram geladeiras, sofás, cadeiras e outros móveis para amontoá-los em frente à igreja e tocar fogo. Também queimaram e profanaram Bíblias", relatou por telefone à AFP.

"Os cristãos profanaram o Alcorão. Todos os religiosos, todos os muçulmanos, devem se unir e se concentrar em frente à mesquita. Antes morrer do que não se preocupar com o islã", afirma um religioso.

"Duas mulheres estavam correndo. Eu abri a porta da minha casa para elas e as deixei entrar. Elas estavam muito preocupadas, mas eu as acalmei", explicou Tariq Rasool.

Vários representantes do governo condenaram a violência e manifestações foram organizadas em algumas cidades para exigir mais proteção para os cristãos.

O novo primeiro-ministro interino do Paquistão, Anwaar-ul-Haq Kakar, declarou-se "indignado" na rede social X (antigo Twitter) por esses eventos e anunciou "medidas severas contra aqueles que violam a lei voltada para as minorias".

"A triste situação atual do país exige que os líderes religiosos e personalidades de todas as religiões e confissões desempenhem um papel-chave e fundamental na preservação da unidade nacional", exigiu o bispo de Lahore, Nadeem Kamran, em um comunicado.

A questão da blasfêmia é especialmente sensível no Paquistão, onde até as acusações não comprovadas de ofensa ao islã podem motivar assassinatos e linchamentos.

A Comissão Independente de Direitos Humanos do Paquistão advertiu em várias ocasiões que as leis sobre a blasfêmia com frequência são usadas como uma arma contra as minorias religiosas e para ajustes de contas pessoais, e que este tipo de incidentes tem aumentado nos últimos anos.

Os cristãos, que representam cerca de 2% da população, ocupam um dos níveis mais baixos da sociedade paquistanesa e costumam ser alvo de acusações de blasfêmia sem fundamento.

kf-ecl/tmt/cpy/lch/jvb/mb/jc/aa/yr