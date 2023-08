Forte tremor de magnitude 6,1 atinge Bogotá e centro da Colômbia (Serviço Geológico Colombiano)

Um forte terremoto de magnitude 6,1 atingiu o centro da Colômbia e sua capital, Bogotá, nesta quinta-feira (17), embora nenhuma vítima ou dano tenha sido relatado, informou o Serviço Geológico Colombiano.

O tremor teve epicentro no município de El Calvario, no departamento de Meta e ocorreu às 12h04 locais (14h00 no horário de Brasília) a uma "profundidade superficial inferior a 30 km", disse a entidade na rede social X (antigo Twitter). O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) registrou uma magnitude de 6,3. Um tremor secundário de 5,9 sacudiu Bogotá alguns minutos depois, enquanto alguns prédios eram evacuados, informou a AFP.