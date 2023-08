EUA pede painel de solução de controvérsias do T-MEC com México por milho trans

Os Estados Unidos anunciaram, nesta quinta-feira (17), que pediram a criação de um painel de solução de controvérsias com o México no âmbito do acordo comercial da América do Norte (T-MEC) após a decisão mexicana de restringir as importações de milho transgênico.

Em 2020, o governo do presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, proibiu a produção e a importação de milho geneticamente modificado até 2024. Frente aos protestos do vizinho do Norte, optou por permiti-lo para a alimentação de animais e processamento em indústrias diversas, até que um substituto seja encontrado para o grão.

O consumo humano seria proibido. Mas o México é autossuficiente em milho branco não transgênico, que constitui a base da dieta de seus 126 milhões de habitantes.