De Bruyne, Haaland e Messi são indicados ao prêmio de Jogador do Ano da Uefa

O meia belga Kevin de Bruyne e o atacante norueguês Erling Haaland, do Manchester City, e Lionel Messi, que disputou a temporada europeia pelo Paris Saint-Germain e agora está no Inter Miami, dos Estados Unidos, foram indicados para o prêmio de Jogador do Ano da Uefa em 2022/2023, informou a entidade nesta quinta-feira (17).

Os três foram indicados após uma votação entre os treinadores das equipes que participaram das três copas da Europa na temporada passada (Liga dos Campeões, Liga Europa e Liga Conferência), os técnicos das seleções dos 55 países filiados à Uefa e um painel de jornalistas do continente. Cada votante deveria escolher três nomes entre uma lista de dez.

O vencedor será anunciado no dia 31 de agosto, em Mônaco, durante o sorteio da fase de grupos da Champions.