Cúpula do Brics expõe complexo vínculo entre África do Sul e Rússia

A reunião de cúpula do Brics na África do Sul na próxima semana gerou controvérsias que demonstraram, apesar da ausência do presidente Vladimir Putin, a força dos vínculos entre Rússia e África do Sul, que remonta ao apoio soviético à luta contra o Apartheid.

O compromisso, que às vezes parece ir contra os interesses comerciais e diplomáticos da África do Sul, está sob intenso escrutínio desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022.

A África do Sul se absteve de condenar a intervenção, em uma atitude que chegou a ser interpretada como apoio a Moscou.