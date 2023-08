Courtois e Militão são operados 'com sucesso' de lesões no joelho

O goleiro do Real Madrid Thibaut Courtois e seu companheiro de clube, Éder Militão, foram operados "com sucesso" de suas rupturas do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, informou o clube merengue nesta quinta-feira (17).

O belga "foi operado com sucesso de uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo pelo doutor Manuel Leyes", disse o breve comunicado da equipe espanhola, acrescentando que ele "começará o processo de recuperação nos próximos dias", sem citar por quanto tempo desfalcará o time principal.

Segundo a imprensa espanhola, este período não deverá ser inferior a sete meses, perdendo quase toda a temporada.