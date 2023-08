Comunicado do Business Wire :RoslinCT

"O Dr. Hei traz um conhecimento significativo em diversas áreas do desenvolvimento de terapias celulares e gênicas, incluindo a produção de terapias celulares em conformidade com as Boas Práticas de Fabricação (cGMP) para ensaios clínicos e linhas de células-tronco pluripotentes induzidas editadas por genes", disse Patrick Lucy, presidente e CEO da RoslinCT US. "Ele traz uma perspectiva única e complementar para nosso Conselho Consultivo Científico, e estamos honrados em recebê-lo."

O Dr. Hei é diretor de Tecnologia (CTO) da Clade Therapeutics, uma empresa biofarmacêutica com foco na descoberta e entrega de medicamentos escaláveis baseados em células-tronco de próxima geração, prontos para uso. A ampla experiência do Dr. Hei no campo da terapia celular abrange mais de duas décadas e ele liderou equipes de fabricação em empresas de biotecnologia. Anteriormente, atuou como chefe de Fabricação e Operações Técnicas na BlueRock Therapeutics e como vice-presidente-sênior de Fabricação Pré-clínica e Clínica, Terapias de Celulares e Gênicas, na Vertex Pharmaceuticals, onde era responsável por liderar atividades de química, fabricação e controle para diversos programas de terapias celulares e gênicas.

Peter Coleman, CEO da RoslinCT UK, comentou: "A ampla experiência científica de nosso conselho consultivo desempenha um papel crucial no desenvolvimento de terapias avançadas, fornecendo orientação especializada, garantindo rigor científico e promovendo segurança e eficácia para acelerar a inovação e melhorar os resultados dos pacientes. Isso é fundamental para garantir nosso crescimento contínuo. É com grande satisfação que dou as boas-vindas ao Dr. Hei ao nosso grupo."

O Dr. Hei se junta aos cinco membros do conselho nomeados anteriormente: Kenneth LeClair, Ph.D., presidente do Conselho, Michael Chambers, cofundador da Aldevron, Margit Jeschke, Ph.D., consultora independente, Michael Kalos, Ph.D., fundador e diretor-executivo da Next Pillar Consulting, e Michael Mendicino, Ph.D., fundador, presidente e consultor-chefe da Hybrid Concepts International.

Sobre a RoslinCT

A RoslinCT é uma organização líder global em serviços de desenvolvimento e fabricação por contrato (CDMO), com foco em terapias avançadas celulares e gênicas. Fundada em 2006 e construída com base na tecnologia inovadora de clonagem da ovelha Dolly no Roslin Institute em 1997, a RoslinCT tem aproveitado a ciência de ponta para avançar no desenvolvimento de medicamentos humanos. Com uma herança notável no campo, a empresa alcançou marcos significativos, incluindo estar entre as primeiras do mundo a produzir células-tronco pluripotentes humanas de nível clínico e apoiar o desenvolvimento e a futura comercialização de terapias celulares baseadas em uma ampla variedade de tipos de células com um programa avançado que utiliza terapia baseada em células-tronco editadas por CRISPR.

Equipada com 22 instalações de processamento de terapia celular cGMP em Edimburgo, Escócia, e Hopkinton, Massachusetts, a RoslinCT oferece desenvolvimento inovador de processos e análises, fabricação clínica e comercial cGMP para uma variedade de tipos celulares, tanto para processos autólogos quanto alogênicos, além do desenvolvimento de linhas de células-tronco iPSC cGMP, edição gênica e diferenciação.

Com soluções CDMO personalizadas, a RoslinCT permite que os parceiros avancem de maneira eficiente do desenvolvimento à comercialização e forneçam Terapias Celulares e Gênicas que salvam vidas no mundo inteiro.