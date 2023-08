Comunicado do Business Wire :Metabase Q

A Metabase Q, uma solução com liderança em segurança cibernética completa e com foco na proteção de corporações multinacionais na América Latina, anunciou hoje que garantiu $ 3 milhões em financiamento da Série A liderado pelo investidor existente, a SYN Ventures, com participação de outros investidores, incluindo a GBM e o ex-presidente e COO da Mandiant, John Watters. A empresa tem sido excepcionalmente eficiente quanto ao capital até o momento, apesar de seu crescimento explosivo, esta última rodada elevando o total arrecadado para apenas $ 8 milhões, uma fração de empresas comparáveis com seu tamanho e métricas de crescimento. "A demanda pela plataforma da Metabase Q é evidente na validação do cliente e pelo impressionante crescimento trimestral de 403% em novas reservas, o que demonstra que a abordagem da Metabase Q quanto a segurança cibernética é o futuro da indústria", disse Mauricio Benavides, cofundador e CEO da Metabase Q. "Isto é particularmente verdadeiro para empresas no mercado da América Latina - uma área mal atendida ao se considerar o influxo de transformação digital e, portanto, os riscos cibernéticos presentes." Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A Metabase Q expandiu sua plataforma Batuta (baton em inglês, nome da ferramenta usada por maestros para reger a orquestra) para apresentar um conjunto de módulos que simplificam os processos de segurança cibernética ao oferecer recursos desde implantação rápida até gerenciamento de inventário em tempo real, avaliação abrangente de vulnerabilidades, insights orientados por IA e resposta rápida a incidentes.

"Em um mundo inundado por tecnologias de segurança cibernética, a Metabase Q se destaca. Sua missão não é criar outra ferramenta; é sobre permitir que todas as empresas no mundo inteiro criem um programa moderno de segurança cibernética", disse Jay Leek, sócio geral na SYN Ventures. "Sua abordagem tem sido transformadora para o mercado da América Latina até o momento e essa é exatamente a abordagem inovadora que acreditamos que vai redefinir os padrões da indústria." Sobre a Metabase Q A Metabase Q oferece uma plataforma completa que permite às empresas gerenciar, medir e amadurecer a segurança cibernética. Iniciamos nossa jornada com um missão clara: tornar a segurança cibernética acessível, compreensível e gerenciável, especialmente para empresas no mercado da América Latina. Hoje, enquanto continuamos a atender esta região, expandimos o nosso alcance para dar apoio a empresas globais desde a nossa sede em São Francisco, Califórnia. Acesse www.metabaseq.com. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

