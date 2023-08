Coletes à prova de balas e carros blindados: o boom da indústria da segurança no Equador

Uma fábrica de Quito não consegue atender a dezenas de carros que esperam sua vez para serem transformados em navios de guerra de vidros escuros. Seus donos pagaram fortunas para blindá-los diante da violência do narcotráfico que cresce lado a lado da indústria da segurança no Equador. Em sua maioria, caminhonetes de alta qualidade chegam à oficina, onde os trabalhadores as desmontam e reforçam até o último canto com materiais especializados para resistir aos tiros. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine À mão e com máquinas, cobrem qualquer orifício pelo qual pode passar um projétil e acabar com a vida do motorista ou seus passageiros, como acontece com cada vez mais frequência no Equador.

A demanda por segurança cresce no país de 18,3 milhões de habitantes: políticos de todos os espectros espantados com as ameaças e os atentados, empresários que temem ser sequestrados com fins de extorsão, meios de comunicação, entre outros. Dado "o nível de insegurança que vivemos agora (...) as pessoas estão buscando essa alternativa", disse à AFP Nicolás Reyes, um fabricante de carros blindados. Há pouco mais de um ano, o empresário inaugurou sua planta de produção na capital, novo foco do terror que o narcotráfico impõe após anos em que a violência atingia sobretudo o porto de Guayaquil (sudoeste) no Pacífico. "Não estamos seguros em nenhum lugar, essa é uma constante agora no país (...) Depende também de nós nos cuidarmos". queixa-se Cristian Bravo, um profissional de comércio exterior de 46 anos. "Pelo menos em nossa cidade, aqui em Quito, neste último ano" a venda de blindados "duplicou ou triplicou", disse o também empresário Fernando Sánchez. O boom coincide com o surto de violência que assola a capital a poucos dias das eleições deste domingo, e que em 9 de agosto deixou seu primeiro magnicídio. Um sicário colombiano matou a tiros o candidato presidencial Fernando Villavicencio quando ele acabava de subir em sua caminhonete que não era blindada.

Longe está a época em que a nação era um oásis de paz entre a Colômbia e o Peru, os maiores produtores mundiais de cocaína. Agora, seus portos são cruciais para a exportação da droga, enquanto a corrupção nos órgãos estatais cresce, de acordo com especialistas. No dia seguinte ao magnicídio, choviam telefonemas de clientes pedindo orçamentos, conta Sánchez. O ritmo frenético de fabricação o levou a ampliar as instalações de sua empresa por falta de espaço. Reyes concorda: O atentado contra Villavicencio "sem dúvida foi (...) a gota d'água que fez o copo transbordar".

Apesar de não haver números oficiais, para Carla Álvarez, especialista e acadêmica em temas de segurança, "há um boom" dessa indústria. Trata-se de uma resposta "natural ante a percepção" de falta de proteção dos equatorianos. Outros candidatos presidenciais protegem-se com coletes à prova de balas assim como os jornalistas que cobrem a campanha eleitoral. O candidato Daniel Noboa participou do único debate no domingo usando esse tipo de traje blindado. Tanto o partido de Villavicencio como outras correntes políticas culpam o atual governo de Guillermo Lasso pela crise. Alguns reclamam que o mandatário entregou a segurança a entes privados, como as empresas que protegem os edifícios.