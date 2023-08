Cinco soldados ucranianos são condenados a penas de prisão por separatistas pró-Rússia

Vladimir Pafitsevich e Yevgueni Vakhnenko foram declarados culpados de "tratamento cruel à população civil, uso de métodos proibidos durante um conflito armado e assassinato em grupo com premeditação", anunciou em um comunicado o órgão, que é responsável pelas principais investigações na Rússia.

Os separatistas pró-Rússia do leste da Ucrânia condenaram cinco militares ucranianos a longas penas de prisão por acusações de "assassinato" e "tratamento cruel a civis", anunciou o Comitê de Investigação russo.

As penas foram determinadas pela "Suprema Corte" da República Popular de Donetsk (DNR, leste da Ucrânia), controlada por Moscou. No ano passado, a Rússia reivindicou a anexação do território, mas a comunidade internacional não reconheceu o anúncio.

Os militares foram acusados de executar um homem de 44 anos em março de 2022, porque ele teria observado as posições ocupadas pelo Exército ucraniano em Mariupol, uma cidade que foi conquistada pelas tropas de Moscou após um cerco devastador.

O Comitê de Investigação russo também anunciou a condenação a 12 anos de prisão de outro militar ucraniano, Egor Kuranov, declarado culpado de "tratamento cruel a civis e uso de métodos proibidos durante um conflito armado".

Ele foi julgado por disparos de morteiro em 2018 e 2020, que provocaram danos materiais, feridos e a morte de um civil em Donetsk. Também foi declarado culpado de executar um civil em Mariupol em abril de 2022.

Na quarta-feira, o Comitê anunciou as condenações, pelas mesmas acusações, de outros dois militares ucranianos, Pavel Artiomenko e Anton Romaniuk, a 24 anos de prisão.

Os dois foram acusados de bombardear edifícios residenciais e infraestruturas civis em Mariupol em fevereiro e março de 2022.