Chanceler iraniano vai à Arábia Saudita na 1ª visita desde retomada das relações

A reconciliação entre esses dois pesos-pesados rivais do Oriente Médio foi selada em um acordo firmado em 10 de março, mediado pela China.

Amir Abdollahian "chegou há poucos minutos ao aeroporto de Riade para uma viagem de um dia e foi recebido pelo vice-ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita", segundo a agência oficial de notícias Irna.

O ministro das Relações Exteriores se encontrará com seu homólogo saudita, assim como com outros funcionários de alto escalão do reino, acrescentou a agência.

A visita se concentrará em "relações bilaterais, questões regionais e internacionais", informou a emissora de televisão iraniana Irib horas antes.

O restabelecimento das relações ocorreu no início de junho, quando a República Islâmica reabriu sua missão diplomática em Riade.

Dias depois, o chefe da diplomacia saudita, o príncipe Faisal bin Farhan, fez uma visita oficial ao Irã, a primeira vez para um chanceler saudita em 17 anos. A Arábia Saudita reabriu sua embaixada no Irã no início de agosto.