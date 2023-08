Bayern de Harry Kane inicia busca pela 12ª Bundesliga seguida

Vencedor das últimas 11 edições do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique começa a busca pelo 12º título consecutivo nesta sexta-feira (18), contra o Werder Bremen, fora de casa.

O jogo terá um duelo particular entre goleadores, com Niclas Füllkrug (artilheiro da Bundesliga na temporada passada empatado com o francês Christopher Nkunku) pelo lado do Bremen, e o astro inglês Harry Kane, principal reforço do Bayern para a temporada.

Depois de entrar no segundo tempo na derrota do time bávaro para o RB Leipzig por 3 a 0, na decisão da Supercopa da Alemanha, no último fim de semana, Kane pode ser titular pela primeira vez nesta rodada inaugural da Bundesliga.