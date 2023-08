Autoridade eleitoral do Equador aprova candidatura do substituto de presidenciável assassinado

A autoridade eleitoral do Equador aprovou por unanimidade na quarta-feira à noite a candidatura do jornalista Christian Zurita para a eleição presidencial de domingo (20), em substituição ao centrista Fernando Villavicencio, que foi assassinado a tiros há uma semana na saída de um comício em Quito.

"Por unanimidade e com base no relatório apresentado para nossa consideração, qualificamos a candidatura presidencial de @christianzr, apoiada pelo Movimento @Construye_Ecu, para participar nas #EleiçõesAntecipadas2023", anunciou a presidente do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), Diana Atamaint, na rede X (antes Twitter).

O organismo destacou em um comunicado que "rejeitou o recurso apresentado contra a candidatura, uma vez que o candidato não é filiado a nenhuma organização política. Em consequência, foi aprovada a qualificação de sua candidatura, após a verificação do cumprimento dos requisitos previstos na norma eleitoral em vigor".